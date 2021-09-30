Video Haber Son dakika: MGK'da Suriye mesajı: Sivillere zarar veren eylemlerden kaçınılmalı | Video
Son dakika: MGK'da Suriye mesajı: Sivillere zarar veren eylemlerden kaçınılmalı | Video

Son dakika: MGK'da Suriye mesajı: Sivillere zarar veren eylemlerden kaçınılmalı | Video

30.09.2021 | 20:01

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Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu Toplantısı sona erdi. Yaklaşık 3,5 saat süren toplantının ardından yazılı açıklama yapıldı. Suriye vurgusunun yapıldığı MGK bildirisinde, "Suriye halkının barış, huzur ve refaha kavuşması hususundaki mesuliyetleri üzerinde durulmuş, bilhassa sivilleri hedef alan ve istikrara zarar veren eylemlerin bölgedeki hassas dengeleri bozarak kalıcı ve sürdürülebilir çözüme ulaşılmasını engelleyeceğine işaret edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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