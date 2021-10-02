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Giriş Tarihi: 2.10.2021 11:50 Son Güncelleme: 2.10.2021 12:01

Terörist Fetullah Gülen 15 Temmuz sonrası defalarca bunu yapmış!

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Terörist Fetullah Gülen 15 Temmuz sonrası defalarca bunu yapmış!

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen’in, 15 Temmuz darbe girişimi dava dosyalarını ve yargılama sürecini, Ulusal Yargı Ağı (UYAP) Vatandaş Portalı üzerinden takip ettiği ortaya çıktı. Gülen’in, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla farklı tarihlerde defalarca e-devlet üzerinden ‘UYAP Vatandaş Portalı’na erişim sağladığı tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in, 15 Temmuz darbe girişimi dava dosyalarını ve yargılama sürecini, Ulusal Yargı Ağı (UYAP) Vatandaş Portalı üzerinden takip ettiği ortaya çıktı. Gülen'in, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla farklı tarihlerde defalarca e-devlet üzerinden 'UYAP Vatandaş Portalı'na erişim sağladığı tespit edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü lideri Fetullah Gülen'in sanık olarak yer aldığı dava dosyalarını 'UYAP Vatandaş Portalı' üzerinden takip ettiği belirlenirken, 'UYAP Evrak İşlem Kütüğüne' yansıyan kullanıcı hareketlerine göre Gülen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla farklı tarihlerde defalarca e-devlet üzerinden 'UYAP Vatandaş Portalı'na giriş yaptığı kaydedildi.

HAKKINDAKİ BEYANLARA DA BAKMIŞ

Genelkurmay Çatı, Akıncı Üssü ve darbe girişiminden bir gün önce açılan 'sivil çatı', Selam Tevhid kumpas, VIP dinleme, futbolda şike kumpası, Hrant Dink cinayeti, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı ve İstanbul ana darbe davalarına ait dosyaların dijitallerine ulaşan Gülen'in, duruşmalarda SEGBİS ile kayıt altına alınan sanık, tanık, müşteki ve taraf avukatları ile mahkeme heyetinin beyanlarının bulunduğu çözüm tutanaklarını, ara kararların alındığı duruşma zabıtlarını, kurum ve kuruluşlardan mahkemeye gönderilen delil mahiyetindeki cevap yazılarını ve bilirkişi raporlarını da birçok kez incelediği tespit edildi.

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Terörist Fetullah Gülen 15 Temmuz sonrası defalarca bunu yapmış!
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