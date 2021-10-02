Terörist Fetullah Gülen 15 Temmuz sonrası defalarca bunu yapmış!

HAKKINDAKİ BEYANLARA DA BAKMIŞ



Genelkurmay Çatı, Akıncı Üssü ve darbe girişiminden bir gün önce açılan 'sivil çatı', Selam Tevhid kumpas, VIP dinleme, futbolda şike kumpası, Hrant Dink cinayeti, Rus Büyükelçi Andrey Karlov suikastı ve İstanbul ana darbe davalarına ait dosyaların dijitallerine ulaşan Gülen'in, duruşmalarda SEGBİS ile kayıt altına alınan sanık, tanık, müşteki ve taraf avukatları ile mahkeme heyetinin beyanlarının bulunduğu çözüm tutanaklarını, ara kararların alındığı duruşma zabıtlarını, kurum ve kuruluşlardan mahkemeye gönderilen delil mahiyetindeki cevap yazılarını ve bilirkişi raporlarını da birçok kez incelediği tespit edildi.