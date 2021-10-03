Başkan Erdoğan’dan ’Sağlık için spor’ paylaşımı! İşte basketbol oynadığı görüntüler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya üzerinden "Sağlık için spor yapmak çok çok önemli. Ben de haftada üç gün spor yapmaya gayret ediyorum. Harekette bereket vardır." diyerek danışmanları ve bakanlarla birlikte basketbol oynadığı görüntüleri paylaştı.

İşte o görüntüler!

Başkan Erdoğan'dan "Sağlık için spor" paylaşımı. İşte Başkan Erdoğan'ın basketbol oynadığı anlar | Video

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TAKIMI KAZANDI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bazı bakan ve danışmanları ile basketbol maçı yaptı. Karşılaşmayı Başkan Erdoğan'ın takımı, 50-24 kazandı.