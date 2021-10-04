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Giriş Tarihi: 4.10.2021 07:13 Son Güncelleme: 4.10.2021 07:16

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarıları peş peşe geldi! O iki ile dikkat...

Meteoroloji’den kuvvetli sağanak uyarıları peş peşe geldi! O iki ile dikkat...

Meteoroloji’den gelen son dakika açıklamasında, haftanın ilk günü için birçok ile alarm verildi. İstanbul’un da aralarında bulunduğu birçok şehirde yağışlı havanın etkili olması beklenirken sıcaklıkların ise bu hafta içerisinde mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor. Özellikle Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli seyredecek olan yağış beklentileri nedeniyle bu iki şehir için sel uyarısı geldi. İşte bugüne ilişkin hava durumu tahminleri ve son dakika haberinin detayları...

Son dakika hava durumu tahmin raporunda bugün birçok ilde yağışlı havanın etkili olması bekleniyor. Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun Kuzeyinde seyretmesi beklenen yağışların yerel olarak kuvvetlenmesi beklenirken Karadeniz'de iki il için ise sel uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların yurt genelinde 3 ila 6 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.

SON DAKİKA | METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, İstanbul, Kocaeli, Sakarya çevreleri ile Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Van'ın doğu kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması bekleniyor.

Sıcaklıklar, Ülkemizin güneydoğu kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Kıyı Ege ile Akdeniz'de mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

MARMARA
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya ve İstanbul çevreleri ile Çanakkale'nin kuzeydoğu, Balıkesir'in kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 24°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

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Meteoroloji'den kuvvetli sağanak uyarıları peş peşe geldi! O iki ile dikkat...
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