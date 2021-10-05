SON DAKİKA: Sahil Rüzgarı 2 operasyonu! Bu sabah eş zamanlı baskınlarla başladı...

İÇİŞLERİ OPERASYONUN AYRINTILARINI DUYURDU

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan bilgilendirmede operasyonun ayrıntıları paylaşıldı.

İşte o açıklama:

Bakanlığımız koordinesinde EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele kapsamında;

Turizm sezonu öncesi, yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik 21.05.2021 tarihinde sahil şeridi illerimiz ve turistik diğer şehirlerimizi de kapsayan 8 ilimizde eş zamanlı Sahil Rüzgarı operasyonu gerçekleştirilmişti.

Turizm sezonunun sonuna yaklaştığımız bu günlerde sezon süresince yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgi gösterdiği illerimizde yerel ve bölgesel organize suç örgütü faaliyetlerinde bulunan ve bu suç örgütlerine silah temini gerçekleştirdikleri anlaşılan suç gruplarına yönelik; sahil şeridinde bulunan illerimizi ve turistik diğer büyükşehirlerimizi de kapsayacak şekilde "Sahil Rüzgarı-2" kod adlı operasyon başlatıldı.