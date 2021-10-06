Başkan Erdoğan: Batı hegemonyası artık bitmiştir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Suriye'de kurulmaya çalışılan terör koridoruna seyirci kalmayacağını belirterek, isim vermeden ABD'yi eleştirdi. Erdoğan, "Dünyaya demokrasi çağrısı yapanlar, insan hakları dersi vermeye kalkanlar terör örgütleriyle birlikte çalışıyorlar. Biz terörle mücadele ederken, birileri terör örgütleri arasında ayrım yapıyor. Bu durum kabul edilemez. Göz göre göre terör örgütü YPG'nin propagandasını yapıyorlar. Bu, ne rasyonel ne de ahlakidir" dedi.





Başkan Erdoğan, Kriter dergisine verdiği mülakatta BM'nin yeniden yapılandırılması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:



UYMUYORLAR:

Kuralları inşa edenler bu kurallara uymuyorlar. Daha kötü olan ise bu kurallardan sadece kendilerini muaf tutuyorlar. Diyoruz ki kurallara herkes uysun, kurallar eskidiyse ve işlevsiz kaldıysa da o zaman oturalım kuralları değiştirelim. Böylece küresel yönetişimi daha etkin çalışır hale getirelim. BM'nin elimizdeki en önemli imkan olduğunu söylüyoruz. Ancak bu haliyle değil. Yeni bir reform inisiyatifi alarak BM'nin yeniden yapılandırılmasını öneriyoruz. Bu teklifle daha adil bir dünya mümkündür diyoruz.



KOŞAR ADIM KAOSA:

BM'nin hem adil hem de güçlü bir yapı oluşturmasının uluslararası düzenin meşruiyeti ve sürdürülmesi için kaçınılmaz olduğunu düşünüyoruz. Adeta insanlık koşar adım büyük bir kaosun, bir çatışmanın içine sürükleniyor. Eğer bu sorunları şimdi açık yüreklilikle konuşmadan çözüm bulamıyorsak yarın çok geç kalmış olacağız.