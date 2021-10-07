Başkan Erdoğan’dan duygulandıran paylaşım: Annem...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bundan 10 yıl önce 7 Ekim 2011 tarihinde annesi Tenzile Erdoğan'ı ebediyete uğurladı. Annesine olan bağlılığı ile bilinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesinin vefatının 10. yıl dönümünde bir paylaşım yaptı.