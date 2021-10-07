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Giriş Tarihi: 7.10.2021 21:24 Son Güncelleme: 7.10.2021 21:34

Başkan Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım: Annem...

Başkan Erdoğan’dan duygulandıran paylaşım: Annem...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın vefat yıl dönümde birlikte çekilmiş oldukları fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı. Başkan Erdoğan'ın paylaşımı herkesi duygulandırdı. Erdoğan paylaşımına, "Annem..." notunu düştü.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bundan 10 yıl önce 7 Ekim 2011 tarihinde annesi Tenzile Erdoğan'ı ebediyete uğurladı. Annesine olan bağlılığı ile bilinen Başkan Recep Tayyip Erdoğan, annesinin vefatının 10. yıl dönümünde bir paylaşım yaptı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Başkan Erdoğan yaptığı paylaşım herkesi duygulandırırken, kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşıma 'Annem' notunu düştü.

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Başkan Erdoğan'dan duygulandıran paylaşım: Annem...
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