Başkan Erdoğan 10 yıl önce bugün annesi Tenzile Erdoğan’ı kaybetti

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İstanbul toplu taşıma sistemi alarm veriyor 03.10.2021 | 01:32
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 10 yıl önce bugün annesi Tenzile Erdoğan'ı kaybetti. 7 Ekim 2011'de annesini ebediyete uğurlayan Erdoğan, her anne sözcüğünü duyguğunda duygularına hakim olamadı, gözleri doldu. .