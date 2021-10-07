Kaftancıoğlu’nun algı operasyonu elinde patladı! TÜGVA’dan yalanlama!

CHP Adalar İlçe Başkanı Ali Ercan Akpolat ve İBB zabıtalarının Büyükada İskelesi'nin üst katında kiracı olan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Adalar şubesini hukuksuz bir şekilde işgal etmesi son bulmuştu.
Enes Eminoğlu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun yaşanan gelişmelerin ardından Büyükada Vapur İskelesi'ndeki TÜGVA'nın şubesinin mahkeme kararına rağmen boşaltılmadığını iddia etmiş, TÜGVA yetkilileri bunun yalan olduğunu açıklamıştı.
ONGUN ORGANİZASYON FOTOĞRAFLARI PAYLAŞTI
İBB Sözcüsü Murat Ongun bu sefer sosyal medya hesabından TÜGVA Adalar Şubesi'nin üçüncü kişilere kiralandığını iddia ederek bazı organizasyon fotoğrafları paylaştı. Bu fotoğraflarda üçüncü kişilere organizasyonlar için TÜGVA Adalar Şubesi'nin mekânı kiraladığı ve kına organizasyonu yaptığına dair fotoğraflar yer aldı. Kına organizasyonu yapıldığını belirten Ongun ayrıca "İşte TÜGVA isimli vakfın Büyükada İskelesi'ni 3. şahıslara vererek yaptığı organizasyonlar. "Büyükada'da şuurlu gençlik yetiştiriyoruz" diyen vakıf iskeleyi kar amaçlı ticari alana çevirmiştir. İBB'yi engelleyen kamu yetkililerinin dikkatine ve kamuoyunun vicdanına sunarız" ifadelerini kullandı.
FOTOĞRAFLAR 2016 YILINA AİT, TÜGVA 2018 YILINDA KİRALADI
TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila ise İBB Sözcüsü Murat Ongun'un paylaşımını alıntılayarak Ongun'u yalanladı. Atila, "CHP'li Murat Ongun'un TÜGVA Adalar İlçe Merkezi'ni 3. firmalara kiraladı diye servis ettiği görüntüler 2016 yılına aittir. TÜGVA bu alanı 2018'de kiralamıştır. Murat Ongun'dan bu yalan paylaşımını silmesini ve TÜGVA'dan özür dilemesini bekliyoruz. Yalan değil hakikat kazanacak" dedi. Ayrıca Atila, Ongun'un paylaştığı fotoğrafın tarihinin 2016 yılına ait olduğuna dair bir de fotoğraf paylaştı.
KAFTANCIOĞLU'NDAN ALGI OPERASYONU
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise Büyükada'da TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'nun yaptığı açıklamanın videosunu sosyal medyadan paylaşarak "Sormuşlar buradan da gösterelim: Gençliğin dedikleri yeri 2 bin liraya kiralayıp usulsüzce 3. şahıslara devredip; özel işletme olarak kullanarak birilerini nasıl zengin ettiklerinin ispatı da son fotoğraflarda! Yalancısın demekle değil yalan söylemekle yalancı olunuyor beyler!" ifadelerini kullandı.
Eminoğlu ise Kaftancıoğlu'na cevaben "1- 3. şahıslara kiraladığınız diye paylaştığınız fotoğraflar 2016 yılına ait, TÜGVA o alanı 2018'de kiraladı. Danışmanlarınıza bir sorsaydınız 2- CHP'li provokatörlere "Provakasyona gelmeyin" demişsiniz, komik değil acınasısınız 3- Neden rahatsız olduğunuzu fotoğraflara ekledik!" dedi.
Kaftancıoğlu bunun üzerine TÜGVA Adalar Şubesi'nin mekânında organizasyon yapıldığını ve bunun pandemi dönemindeki bir organizasyon olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı paylaşarak sosyal medyadan TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'na cevap verdi. Kaftancıoğlu şunları söyledi: "Hakikaten hem çok sevimli hem de çok öngörülüler. Öylesine bir öngörü ki; 2020 yılında pandemi olacağını öngörüp 2016 yılında maske kullanmaya başlatacak kadar! Görünen o ki başkanı da kandırmışlar. Siz kendi kendinizi kandırmaya devam edin halk kanmıyor yalanlarınıza…"
EMİNOĞLU'NDAN KAFTANCIOĞLU'NA: "BURAYI 3. ŞAHISLARA KİRALADIĞIMIZI İSPATLAMAZSANIZ ŞEREF YOKSUNUSUNUZ!"
TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Kaftancıoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak sosyal medyadan Kaftancıoğlu'nu yalanladı. Eminoğlu resmi Twitter hesabından şunları söyledi: "Kullandığınız fotoğraf 2016 tarihli, buyrun o fotoğrafı koyduk. Diğer fotoğrafların da bunun gibi sizin kumpasınız olduğundan eminiz. Siz sorumuza cevap verin! Burayı 3. şahıslara kiraladığımızı ispatlamazsanız şeref yoksunusunuz. Nerde kiranın belgesi? Buyrun mekanın kullanımı!"
"KAFTANCIOĞLU VE ONGUN YALANLARINI KAPATMAK İÇİN GOEBBELS TAKTİĞİ İLE YALAN SERVİS ETTİ"
TÜGVA Mütevelli Heyeti Üyesi Emrah Atila ise sosyal medya hesabından TÜGVA İstanbul'un açıklamasını alıntılayarak "Tüm yalanları ve iddiaları bir bir çürüyen Canan Kaftancıoğlu ve Murat Ongun yalanlarını kapatmak için Goebbels taktiği ile daha büyük bir yalan servis edip bizim ilçe binamızı 3. taraflara kiraladığımızı iddia ettiler, bu da yalan çıktı" ifadelerini kullandı.
TÜGVA İSTANBUL: "İLÇE TEMSİLCİLİĞİMİZİ KİMSEYE KİRALAMADIK, KİRALAMAYIZ"
TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği de TÜGVA Adalar'ın üçüncü şahıslara kiralandığı yönündeki iddialar ve kına organizasyonu fotoğrafları hakkında bir açıklama yayınladı. TÜGVA İstanbul İl Temsilciliği resmi Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Söz konusu organizasyonlar ile vakfımızın hiçbir alakası olmadığı gibi herhangi bir firmayla ticari bir anlaşma da söz konusu değildir.
Organizasyonlardan biri TÜGVA'nın kira sözleşme tarihi olan 2018'den önce 2016'da yapılmıştır. İkinci organizasyon hakkında nasıl ve ne zaman gerçekleştirildiğine dair hiçbir bilgimiz olmadığı gibi ilgimiz de yoktur. İlçe temsilciliğimizi kimseye kiralamadık, kiralamayız. Bunlar habersizce kapı kilidimizi değiştirip, eşyalarımızı gasp eden kumpasçıların düzenlediği oyundur. CHP'li İBB Sözcüsü Murat Ongun yaptıkları hukuksuzlukları, gaspı, işgali ve gençlere şiddeti unutturmak için yeni bir yalan piyasaya sürmüştür. Yalanlar değil, hakikat kazanacak. Gençler CHP faşizmini yenecek."