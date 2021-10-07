Kaftancıoğlu’nun algı operasyonu elinde patladı! TÜGVA’dan yalanlama!





Eminoğlu ise Kaftancıoğlu'na cevaben "1- 3. şahıslara kiraladığınız diye paylaştığınız fotoğraflar 2016 yılına ait, TÜGVA o alanı 2018'de kiraladı. Danışmanlarınıza bir sorsaydınız 2- CHP'li provokatörlere "Provakasyona gelmeyin" demişsiniz, komik değil acınasısınız 3- Neden rahatsız olduğunuzu fotoğraflara ekledik!" dedi.

Kaftancıoğlu bunun üzerine TÜGVA Adalar Şubesi'nin mekânında organizasyon yapıldığını ve bunun pandemi dönemindeki bir organizasyon olduğunu iddia ettiği bir fotoğrafı paylaşarak sosyal medyadan TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu'na cevap verdi. Kaftancıoğlu şunları söyledi: "Hakikaten hem çok sevimli hem de çok öngörülüler. Öylesine bir öngörü ki; 2020 yılında pandemi olacağını öngörüp 2016 yılında maske kullanmaya başlatacak kadar! Görünen o ki başkanı da kandırmışlar. Siz kendi kendinizi kandırmaya devam edin halk kanmıyor yalanlarınıza…"

EMİNOĞLU'NDAN KAFTANCIOĞLU'NA: "BURAYI 3. ŞAHISLARA KİRALADIĞIMIZI İSPATLAMAZSANIZ ŞEREF YOKSUNUSUNUZ!"

TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Kaftancıoğlu'nun paylaşımını alıntılayarak sosyal medyadan Kaftancıoğlu'nu yalanladı. Eminoğlu resmi Twitter hesabından şunları söyledi: "Kullandığınız fotoğraf 2016 tarihli, buyrun o fotoğrafı koyduk. Diğer fotoğrafların da bunun gibi sizin kumpasınız olduğundan eminiz. Siz sorumuza cevap verin! Burayı 3. şahıslara kiraladığımızı ispatlamazsanız şeref yoksunusunuz. Nerde kiranın belgesi? Buyrun mekanın kullanımı!"