Kılıçdaroğlu ’değerli buluyoruz’ demişti! HDP’den CHP Genel Merkezi’ne ’Tutum Belgesi’ ziyareti

HDP heyeti, 27 Eylül'de kamuoyuna açıklanan ve partinin 2023 cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ve sonrasına dönük ilkelerinin ortaya konulduğu 11 maddelik "demokrasi tutum belgesi"ni, CHP yönetimine iletti.

Kılıçdaroğlu'nun HDP sempatisi bitmiyor! "HDP ile görüşmeye hazırız" | Video

Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'dan oluşan HDP heyeti, CHP'yi ziyaret etti.