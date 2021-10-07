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Haberler Gündem Haberleri Kılıçdaroğlu 'değerli buluyoruz' demişti! HDP'den CHP Genel Merkezi'ne 'Tutum Belgesi' ziyareti
Giriş Tarihi: 7.10.2021 22:18 Son Güncelleme: 7.10.2021 22:39

Kılıçdaroğlu 'değerli buluyoruz' demişti! HDP'den CHP Genel Merkezi'ne 'Tutum Belgesi' ziyareti

Kılıçdaroğlu ’değerli buluyoruz’ demişti! HDP’den CHP Genel Merkezi’ne ’Tutum Belgesi’ ziyareti

CHP yönetimi, Millet İttifakı'nda HDP'nin yerini ısrarla reddederken, dün akşam önceden duyurulmayan bir görüşme gerçekleşti. Terör örgütü PKK'nın uzantısı HDP, CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. HDP heyeti, 11 maddelik "demokrasi tutum belgesi"ni, CHP yönetimine iletti.

HDP heyeti, 27 Eylül'de kamuoyuna açıklanan ve partinin 2023 cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri ve sonrasına dönük ilkelerinin ortaya konulduğu 11 maddelik "demokrasi tutum belgesi"ni, CHP yönetimine iletti.

Kılıçdaroğlu'nun HDP sempatisi bitmiyor! "HDP ile görüşmeye hazırız" | Video

Eş Genel Başkan Yardımcısı Tuncer Bakırhan, Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ve Mersin Milletvekili Fatma Kurtulan'dan oluşan HDP heyeti, CHP'yi ziyaret etti.

GÖRÜŞME 2 SAATTEN FAZLA SÜRDÜ

HDP'lileri, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke ve Rize Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde konuk etti. İki parti heyetleri 2 saati aşkın bir görüşme gerçekleştirdi.

CHP'Lİ SALICI DUYURDU

Daha öncesinde duyurulmayan görüşmeyi, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı sosyal medya hesabından, "HDP heyeti, Genel Merkezimizi ziyaret ederek, Demokrasi Tutum Belgesi'ni sundu. Ziyarette Demokrasi Tutum Belgesi üzerine görüş alışverişinde bulunduk" sözleriyle kamuoyuna açıkladı.

Kılıçdaroğlu'nun HDP sempatisi bitmiyor! "HDP ile görüşmeye hazırız"

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Kılıçdaroğlu 'değerli buluyoruz' demişti! HDP'den CHP Genel Merkezi'ne 'Tutum Belgesi' ziyareti
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