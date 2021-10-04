Kılıçdaroğlu'nun HDP sempatisi bitmiyor! "HDP ile görüşmeye hazırız" | Video

CHP ile HDP arasındaki gizli ittifak artık herkes tarafından bilinirken, son zamanlardaki açıklamalar iki parti arasındaki gerilimin arttığı yönünde yorumlandı. Aradaki gerilimi düşürmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile görüşmeye hazır olduğunu aktardı. Kılıçdaroğlu, HDP'nin iki yüzlü siyasetinin bir ifadesi olan 11 maddelik tutum belgesini ise "değerli" bulduğunu kaydetti.