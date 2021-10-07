Sağlıktan ulaşıma, savunma sanayiinden eğitime… Türkiye son 20 yılda çağ atladı

Spor tesisi sayısının 1575'ten 3 bin 907'ye çıkarıldığı anlatılan videoda, orman varlığının 20,8 milyon hektardan 22,9 milyon hektara çıkarıldığı ve 5,5 milyar yeni fidan dikildiğine yer verildi.

Ülke ekonomisinin 3 kat büyüdüğü, ihracatın 6 kat artırıldığı, Merkez Bankası rezervinin 27 milyar dolardan 122 milyar dolara yükseltildiği, Türkiye'nin dünyanın en büyük 10 tarım ülkesinden biri olduğu bilgileri de videoda yer aldı.