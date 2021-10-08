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Giriş Tarihi: 8.10.2021 10:12 Son Güncelleme: 8.10.2021 10:14

Sindirim sisteminden 244 adet eroin çıktı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Sindirim sisteminden 244 adet eroin çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" konusu ile ilgili yapılan çalışmalarda flaş bir gelişme yaşandı.

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Edinilen bilgiye göre, 30 Eylül tarihinde Arnavutköy İlçesi İstanbul Havalimanı'nda yurtiçi gelen yolcular üzerinde yapılan çalışmalarda, R.Y. ve H.F. isimli şahısların sindirim sisteminden toplam 244 adet kapsül içerisinde daralı ağırlığı 2 bin 14 gram gelen Eroin maddesi ele geçirildi.

Çalışmaların devamında konu ile ilgili olduğu tespit edilen E.B. isimli şahısta yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan R.Y., H.F. ve E.B. isimli şahıslar 4 Ekim günü sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Sindirim sisteminden 244 adet eroin çıktı
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