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Giriş Tarihi: 9.10.2021 16:09 Son Güncelleme: 9.10.2021 16:30

Başkan Erdoğan'ın unutamadığı o pankart: Hala hatıramdadır...

Başkan Erdoğan’ın unutamadığı o pankart: Hala hatıramdadır...

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, siyasi yasaklı olduğu dönemde Adana'ya gerçekleştirdiği ziyarette açılan bir pankartı unutamadığını söyledi. Erdoğan, "Gerçekten de bir Adanalının bir başka faniye olan sevgisini bundan daha samimi anlatabilecek başka bir ifade yoktur." dedi.

Başkan Erdoğan 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne katıldı. Erdoğan, burada katılımcılara seslendi. Erdoğan, yıllar önce Adana'ya gerçekleştirdiği ziyarette açılan bir pankartı unutamadığını ifade etti. Erdoğan'ın 'Hala hatırımdadır' dediği pankartta, 'Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz.' ifadeleri yazıyordu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN UNUTAMADIĞI PANKART

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Aslında festivalimizin sloganı olan coğrafya lezzettir ifadesi buradaki durumu ifade ediyor. Ülkemizde lezzet deyince akla ilk gelen yerlerden biri Adana'dır. AK Parti'yi kurduğumuz ancak siyasi yasaklı olduğumuz için henüz Meclis'te yer almadığımız bir dönemde Adana'ya gelmiştim.

Karşılamadaki pankartlardan biri hala hatırımdadır: Seni kebaptan ve şalgamdan daha çok seviyoruz. Gerçekten de bir Adanalının bir başka faniye olan sevgisini bundan daha samimi anlatabilecek başka bir ifade yoktur.

Dünyadan ve Türkiye'den pek çok kabiliyetli şefin katıldığı festivalimizin her geçen yıl geliştiğine şahit oluyoruz. Şehrin lezzetlerine aşinalığımızı hamdolsun hiç kaybetmedik. Bugün de Bakanımızla, sözcümüzle, milletvekillerimizle hep beraber işte buradayız.

Artık Yemek dediğimiz olay ekonomik gücü ve Turizm potansiyeliyle karın doyurmanın çok önüne geçmiş bir sektörü ifade ediyor. Hamdolsun biz bu konuda Adana başta olmak üzere pek çok markaya sahibiz. Elbette Türkiye'nin 81 vilayetinin her birinin gastronomi zenginliği vardır.

Adana'nın meşhur sıcağı sadece şehri değil, buradakilerin gönüllerini de ısıttığı için buradan memlekete zarar çıkmaz.

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Başkan Erdoğan'ın unutamadığı o pankart: Hala hatıramdadır...
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