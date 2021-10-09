Başkan Erdoğan'dan 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde önemli açıklamalar

Son dakika haberi: Başkan Erdoğan 5.Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, siyasi yasaklı olduğu dönemde Adana'ya gerçekleştirdiği ziyarette açılan bir pankartı unutamadığını söyledi. Erdoğan, "Gerçekten de bir Adanalının bir başka faniye olan sevgisini bundan daha samimi anlatabilecek başka bir ifade yoktur." dedi.