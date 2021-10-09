Son dakika: Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar: Uluslararası yatırımcılar Türkiye’yi tercih etmeye devam ediyor

"MUHALEFET KENDİNİ GÜNCELLEMEYİ BAŞARAMADI"

Dünyada taşlar yerinden oynarken, Türkiye'de statüko değişirken maalesef muhalefet kendini güncellemeyi başaramadı. CHP'nin başını çektiği muhalefet hala kimlikler ve korkular üzerine siyaset yapmayı sürdürdü. Muhalefetin nasıl derin bir bunalım yaşadığını salgın döneminde bir kez daha gördük. Türkiye'nin salgın sürecini daha iyi yönetmesini sağlayacak tek bir teklif dahi getiremedi. Öyle konularla geldiler ki; kendilerini rezil ettiler.

CHP Genel Başkanı, millet kendi canının derdindeyken umut tacirliği yaptığı için utandı mı? Kılıçdaroğlu'nun israf dediği şehir hastaneleri salgın döneminde milletimize şifa oldu. Muhalefetin eleştirdiği bu sağlık yatırımları tüm dünyada salgınla mücadelede örnek gösterilen kurumlara dönüştürüldü."