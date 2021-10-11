Yeniden Refah Partisi Lideri Fatih Erbakan’dan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na sert sözler: Bu ülkeyi asıl sen batırmışsın

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bir dizi toplantıya katılmak üzere Samsun'a geçti. Erbakan burada dikkat çeken açıklamalar yaptı. Millet İttifakı'na katılma noktasında olan Gelecek Partisi ve DEVA Partisi genel başkanları Ali Babacan ile Davutoğlu, Erbakan'ın hedefindeydi. Erbakan, iki isme de çok sert sözlerle yüklendi. Özellikle Babacan'a yönelik sözleri hayli dikkat çekiciydi. Erbakan, "Bu ülkede yıllarca ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptı. Ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptığı sürede Türkiye'de devlete yıllık ortalama faiz ödemesine 36,5 milyar dolar. Çok eleştirdikleri Eski Bakan Berat Albayrak, onun döneminde yıllık ortalama faiz ödemesi 17 milyar dolar. Eleştirip duruyordunuz. 'Her şey bizim dönemimizde çok iyi' diyordunuz. Hayır, öyle değil. Sizin yarınız kadar faiz ödemiş. Siz onun 2 katı faiz ödemişsiniz." dedi.