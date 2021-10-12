Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Kılıçdaroğlu'na "Siyasi cinayet" tepkisi!

"AHLAKİ OLMAYAN BİR TAVIRDIR"

Çelik sosyal medyadan yaptığı açıklamalara şunları ekledi: CHP Genel Başkanının "belli kişileri öldürmek"ten ve "siyasi cinayetler"den bahsederek Sn Cumhurbaşkanımızı hedef göstermesi ahlaki olmayan bir tavırdır ve sorumsuzluktur. Karanlık dönemlerde planlı kurguların parçası olan bu yaklaşımın tekrar edilmesi asla kabul edilemez.

Ülkemize yönelik istikrarsızlaştırma siyaseti güden böylesi bir hareket, sadece Türkiye düşmanlarının beşinci kol faaliyetlerine hizmet eder.

Sorumlu bir muhalefet olsaydı, böylesi iddiaları ilgili ve yetkili adli makamlara iletir, gelişi güzel ortalığa saçmazlardı. Bu ancak Türkiye'ye zarar vermekten kaçınmayan bir anlayışın ürünüdür.

6-7 Ekim olayları hakkında ilkeli bir tavır ortaya koyamayanların kalkıp da "siyasi cinayet" spekülasyonları yapmaları ilkesiz ve utanç verici bir sorumsuzluktur...

KILIÇDAROĞLU'NDAN TEPKİ ÇEKEN SÖZLER!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Bütün tahriklere rağmen bir gerilim olmaz. Umarım öyle bir tablo da Türkiye'de yaşanmaz. Siyasi cinayetler kaygım var. Erdoğan 'Dur bakalım başınıza daha neler gelecek' diyor. Açıkça tehdit ediyor. Kaygılarım var." ifadelerini kullanmıştı.