METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Antalya'nın doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.