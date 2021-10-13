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Giriş Tarihi: 13.10.2021 08:01 Son Güncelleme: 13.10.2021 08:02

Tam 26 il için flaş uyarı! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak...

Tam 26 il için flaş uyarı! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak...

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu değerlendirmelerinde özellikle batı illerimizde düşen hava sıcaklıklarıyla beraber yurdun birçok kesimine kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yapıldı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olacak yağışlı havanın İstanbul’un da içerisinde olduğu tam 26 ilimizde etkili olacağı kaydedildi.

Son dakika haberler... Bugün sabah saatleriyle beraber birçok ilimizde yağışlı havanın etkili olacağını bildiren Meteoroloji Genel Müdürlüğü batı kesimlerinde ise sıcaklıklarda 6 dereceye kadar düşüş beklendiğini ifade etti. İşte Meteoroloji'den hava durumu tahminleri...

METEOROLOJİ'DEN FLAŞ UYARI!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Adana, Osmaniye, Kırıkkale, Çankırı, Yozgat ve Sivas çevreleri ile Ankara'nın kuzey, Antalya'nın doğu, Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların Adana'nın kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m²) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, hortum oluşma riski ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli olarak (40-60 km/sa) beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

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Tam 26 il için flaş uyarı! Sıcaklıklar düşecek, kuvvetli rüzgar ve yağış etkili olacak...
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