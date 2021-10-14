Bu tarihi asla unutmayacağım

Barış Pınarı Harekatı
sırasında önceki yıl terör örgütü YPG/ PKK'lıların Suriye
tarafından Mardin
'in Nusaybin
ilçesine yaptığı havanlı ve roketatarlı saldırılarda hayatını kaybeden Mehmet Şirin Demir
'in gazeteci kızı Gülay Demir
'in babasına duyduğu özlem her geçen yıl artıyor. Teröristlerin 10 ve 11 Ekim 2019'da Nusaybin'de sivillere yönelik yaptığı havanlı ve roketatarlı saldırılar, 4'ü çocuk 12 kişiyi hayattan kopardı. Hain saldırılar anne, baba, kardeş ve eşleri gözü yaşlı, 24 çocuğu yetim, 3 çocuğu da öksüz bıraktı. Saldırıda babası Mehmet Şirin Demir'i yitiren Gülay Demir de yetim kalan evlatlardan biri. Demir, babalarına sarılamayan çocuklarla aynı acıyı paylaştığını belirterek, "Barış Pınarı Harekâtı'nın yıldönümü, babamın şehadetinin de yıldönümü" dedi. Dünya Kız Çocukları Günü
'nde babasını kaybettiğini dile getiren Demir, "Birileri çıkıp, '19 aydır kızlarım babalarına sarılamadı' diye şov yaparken, bu atmosferi görsünler. İki senedir babalarına sarılamayan kız çocukları var burada. Birileri kahvaltılara göz kırparken birileri Diyarbakır
annelerine, 'siyaset yapmayın' diye bir oy uğruna şov yaparken bizim aslında neler çektiklerimizi unutuyorlar" diye konuştu.
KOLLARIMDA CAN VERDİ
"Doğduğumda babam beni kollarına aldığında ne hissetti bilmiyorum ama ben babamı son kez kanlar içinde kollarıma aldığım günü hiçbir zaman unutmayacağım. 11.10.2019 benim için bir milat. Ant içtim, babası şehit edilen her çocuğa ulaşacağım, sesini bütün dünyaya duyuracağım" diyen Demir, acılı günlerinde kendilerine desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı'na, İçişleri Bakanı
'na, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı
'na, yanlarında olan herkese teşekkür etti.
KÜRTLERİN TEK SORUNU PKK'DIR
TERÖR örgütü PKK'ya tepkisini dile getiren Demir, "Artık bilmeliler ki Kürt çocukları bilinçli. Kürt çocukları olarak devletimizle, bayrağımızla herhangi bir problemimiz yok, bundan sonra da olmayacak. Aslında Kürtlerin hiçbir sorunu yok. Kürtlerin tek sorunu var PKK" diye konuştu.
ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM
BABASINA layık bir evlat olarak bundan sonra şehit çocuklarına öncülük etmeye yemin ettiğini dile getiren Demir, "Bu bölgede bir daha Gülay'lar, Elif'ler, Berivan'lar, Ayşe'ler bu acıyı yaşamasın diye elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım" diye konuştu. Babasının şehit edildiği tarihin yazılı olduğu kolyeyi boynundan çıkarmayan Demir, "Aynaya baktığımda bu tarihi her gün görmek istiyorum. Mücadelem bir gün olsun aklımdan çıkmasın istiyorum" dedi.