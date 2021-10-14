Kız arkadaş dehşeti! Kazara dedi gerçek sonradan ortaya çıktı





KADININ İFADESİ GÜVENLİK KAMERALARI İLE ÇELİŞTİ

Bölgeye sevk edilen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro dedektifleri Dilek D'nin ilk ifadesini ile çevreden topladığı güvenlik kameralarının örtüşmediğini tespit etti. Alkolün etkisindeki Dilek D'nin ifadesine göre çiftin kavga ettiği olay anında Avcı'yı fark etmediğini söylediği öğrenildi.