’Ümit Özdağ’a suikast’ iddiası dedikodu çıktı! Kadın doğum uzmanı haber vermiş: Kalabalıkta konuşulurken duydum...

Telefonda G. G.'ye "Ümit Başkanla alakalı suikast muhabbetleri dönüyor, sizin haberiniz var mı? Yoksa başkana iletin haberiniz olsun" dediğini, ayrıca Ümit Özdağ'a whatsaptan mesaj atarak uyardığını belirtti.

G.G.'de ifadesinde; N.Y.'nin kendisini "Abi çok önemli" diyerek önce WhatsApp'dan mesaj attığını daha sonrada aradığını söyledi. Telefonda kendisine Ümit Özdağ'a suikast düzenleyecekler dikkat etsin dediğini, ben de kim düzenleyecek, donesi olup olmadığını sorduğumda, 'Sen Ümit hocama söyle, onun istihbarat kanadı geniştir, ne demek ister anlar' diyerek telefona kapattığını ifade etti. G.G., N.Y.'yi bu söylediklerinden 5 dakika sonra tekrar aradığını, suikast olayı ile ilgili Ümit Hocaya bilgi vereceğini, ancak done lazım ne sunacağını bilmediğini, yine aynı şekilde Ümit Özdağ'a suikast düzenleyeceklerini, sen ona söyle onun istihbarat kanadı geniştir diyerek telefonu kapattığını söyledi.