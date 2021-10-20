Babacan’a vatandaştan tepki: AK Parti’de itibar kazandın! Seni davar çobanı bile yapmazlardı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan her ziyaretinde esnaftan ve vatandaştan tepki görmeye devam ediyor. Partisinin Kahramankazan İlçe Kongresi öncesi esnafı ziyaret eden Babacan yine sert tepkilerle karşılaştı.

SENİ DAVAR ÇOBANI TUTAN OLMAZDI

Pazar alışverişi yapan bir vatandaş Babacan'a "Nankör olmayın. Seni bu hale getiren Erdoğan'dır. Nankörsün" diyerek tepki gösterdi. Pazarcılık yapan başka bir vatandaşın "Allah akıl fikir versin. Seni davar çobanı tutan olmazdı. AK Parti'de itibar kazandın. AK Parti'nin karşısına geçince kime hizmet edeceksin?" sözleri karşısında Babacan zor anlar yaşadı.

"KILIÇDAROĞLU'NA PAYANDA MI OLACAKSIN"

Pazar yeri ziyareti sırasında bir vatandaşın yönelttiği soru karşısında Babacan soğuk terler döktü. "Kılıçdaroğlu'na payanda mı olacaksın?" sorusuna Babacan, "Şuan yalnız yürüyoruz. İlerde ne olacağını bilemeyiz" diyerek yanıt verdi.

Ankara'da Ali Babacan'a vatandaşlardan tepki