Son dakika haberleri: Kovid-19'la mücadele kapsamında 18 yaş üstü nüfusun yüzde 75'inden fazlasına en az iki doz aşı yapılan illerin sayısı 33'e ulaştı. 7 ilde ise bu oran yüzde 80'in üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığı'nın "covid19asi.saglik.gov.tr" sitesindeki verilerden derlediği bilgilere göre, Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta, en az çift doz aşı olma oranlarını artırarak, düşük riskli (mavi renk) kategoride yer alan illerin sayısı her geçen gün artıyor.
33 İLDE SON DAKİKA: YÜZDE 75 AŞILDI
Bakanlığın 20 Eylül 2021 tarihli verilerinde 7 il iki doz aşılamada yüzde 75'i geçerken, önceki gün itibarıyla bu sayı 33'e ulaştı. İki doz aşılama oranlarında ilk sıraları alan Muğla, Kırklareli, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir ve Osmaniye'de oran yüzde 80'in üzerine çıktı.
Edirne, Balıkesir ve Burdur'da 18 yaş üstü nüfusun yüzde 79'undan fazlası, Zonguldak, İzmir, Bartın, Giresun ve Aydın'da yüzde 78'den fazlası aşılandı.
75-78 ORANINI YAKALAYAN İLLER
İki doz aşılanma oranlarının yüzde 75-78 aralığında olduğu iller ise Manisa, Artvin, Sinop, Bilecik, Tekirdağ, Çorum, Uşak, Isparta, Ankara, Mersin, Kastamonu, Samsun, Çankırı, Ardahan, Bolu, Antalya ve Tokat oldu.
ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE ARTIŞ
Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşılanma oranı yüzde 65-75 aralığında olan il sayısının da 35'e çıktığı görüldü. Bu kapsamda, toplam 68 ilde, 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası aşılandı. Son bir ayda aşılanma oranının en çok arttığı iller sırasıyla Hakkari, Şırnak, Mardin, Bitlis ve Şanlıurfa oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de 20 Eylül'den bu yana aşılama oranları arttı.
MEGAKENTLER ARASINDA İZMİR BİRİNCİ
İzmir, üç büyükşehir arasında ilk sırada yer aldı. Buna göre, son bir ayda Ankara'nın yüzde 71.3 olan 18 yaş üstü nüfusta iki doz aşılanma oranı yüzde 76.7'ye, İstanbul'un yüzde 64.9 olan oranı yüzde 71'e, İzmir'in ise yüzde 73.7 olan oranı yüzde 79'a çıktı.
BİLİM KURULU ÜYESİ İLHAN: GENÇLER YETERİNCE İLGİLİ DEĞİL
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, "Ülke genelinde en az çift doz aşılanma oranlarının yüzde 80'ler düzeyine gelmesiyle toplumsal bağışıklığa çok daha yakın olmamız mümkün olacak" dedi ve ekledi: "Son dönemde günlük aşılama hızının yavaşladığını görüyoruz. En önemli nedenleri arasında gençlerin aşıya yeterince ilgi göstermemesi yer alıyor."
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN SON DAKİKA UYARISI: 5 MİLYON KİŞİ VAR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada 3. doz aşı uyarısında bulundu. Bakan Koca, "Zamanı geldiği, hatta üzerinden haftalar geçtiği halde 3. doz aşısını yaptırmamış olan yaklaşık 5 Milyon kişi var. Bu grupta olanlardan hastanede yatanlar var. İnaktif aşı tercih edenlerin üçüncü dozu yaptırmalarını ısrarla talep ediyoruz. Üçüncü doz, koruma kalkanı dozudur." dedi.
VAKA VE VEFATLARDA SON DURUM
Türkiye'de son 24 saatte 360 bin 849 Kovid-19 testi yapıldı, 30 bin 862 kişinin testi pozitif çıktı, 223 kişi yaşamını yitirdi. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 27 bin 352 kişi ise iyileşti.