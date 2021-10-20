ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE ARTIŞ

Türkiye genelinde 18 yaş üstü nüfusta en az iki doz aşılanma oranı yüzde 65-75 aralığında olan il sayısının da 35'e çıktığı görüldü. Bu kapsamda, toplam 68 ilde, 18 yaş üstü nüfusun yarısından fazlası aşılandı. Son bir ayda aşılanma oranının en çok arttığı iller sırasıyla Hakkari, Şırnak, Mardin, Bitlis ve Şanlıurfa oldu. Ankara, İstanbul ve İzmir'de de 20 Eylül'den bu yana aşılama oranları arttı.