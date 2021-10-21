Sevgili kâbusu! Darp etti, bağladı, ateşe verdi...

Eski erkek arkadaşı tarafından dehşeti yaşadı Alev Ş. (31) Elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlandı, yetmedi evi ateşe verildi. Eski sevgili Emre Y.(34) serbest kaldı ancak bu yaşattığı kabusun ilk ve son olmadığı da ortaya çıktı.
ELİNİ, AYAĞINI, AĞZINI BANTLAYIP EVİ ATEŞE VERMİŞTİ
Geçtiğimiz Ocak ayında İstanbul Ataşehir'de bir binanın 14. katında yangın çıktı. Ekipler olay yerine geldi ve yanan dairenin içerisinde elleri, ayakları ve ağzı koli bandıyla bağlı şekilde mahsur kalan Alev Ş.'yi gördü. Genç kadın kurtarıldı ancak bu olayın görünen yüzüydü. Görünmeyenin ardında ise talihsiz kadına eski erkek arkadaşı tarafından yaşatılan kabus vardı. İddiaya göre Emre Y. kadını koli bandıyla bağlayıp evi de ateşe vermişti.
"BANTLARIMI SAĞLIKÇILAR SÖKTÜ"
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Alev Ş. olay günü eski sevgilisi Emre Y. ile tartıştıklarını söyleyerek, "Darp etti, sonrasını hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda evden dumanlar çıkıyor, nefes almakta güçlük çekiyordum. Hastaneye geldiğimde elimde ve boyunla ağız çevremde koli bantları olduğunu fark ettim. Sağlıkçılar bantları söktü" dedi.
"BEN YAPMADIM" DEDİ, APARTMANDAKİLER 'YARDIM EDİN ÇIĞLIĞI'NI SÖYLEDİ
Gözaltına alınan Emre Y. ise hakkındaki iddiaları reddetti, ayrıldığı sevgilisiyle ufak tefek tartışmalar yaşadığını ancak bu durumun hiçbir zaman fiziksel şiddete kaymadığını ileri sürdü. Yangını da kendisinin değil, Alev Ş.'nin çıkardığını ima etti. "Mutfak tarafında mum kalıbıyla mum yapıyordu. Evin içinde fazla bir araya gelmedik.
Sonra yanından ayrıldım" dedi. Ancak apartman yöneticisi talihsiz kadının, "yardım edin" çığlıklarını duyduğunu söyledi. Emre Y. ifadesinin ardından 'yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan adli kontrolle serbest kaldı. Eski sevgilisinin evine de 200 metreden fazla yaklaşmamasına karar verildi.
ÖNCEKİ KABUSUNA 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ
Bu olaydan çok değil, tam 9 gün önce Emre Y.'nin genç kadını darp, tehdit ve hakaret ettiği ortaya çıktı. Öyle ki Alev Ş.'ye bir tartışma sırasında hakaretler savurdu ve "kendini bana öldürteceksin, seni keserim ruh hastası" gibi tehdit söylemlerinde bulundu. Yetmezmiş gibi bir de üstüne darp etti. Emre Y.'nin yaptıkları karşısında talihsiz kadın şikayetçi oldu. Emre Y., "hakaret etmiş olabilirim" dedi ancak darp raporuna rağmen şiddet ve tehdit iddiasını reddetti.
Savcılık şüphelinin hakaret iddiasını kabul ederek kısmen olayı kabul ettiğini vurguladı. Tehdit ve yaralama suçlarını işlediğine dair yeterli şüphenin oluştuğunun altını çizdi. Alev Ş.'yi koli bandıyla bağlayıp evini yaktığı iddiasıyla serbest kalsa da bu olaydan 9 gün önce genç kadına hakaret, tehdit ve darp eden Emre Y. hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.