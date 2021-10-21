Sevgili kâbusu! Darp etti, bağladı, ateşe verdi...

ÖNCEKİ KABUSUNA 5 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Bu olaydan çok değil, tam 9 gün önce Emre Y.'nin genç kadını darp, tehdit ve hakaret ettiği ortaya çıktı. Öyle ki Alev Ş.'ye bir tartışma sırasında hakaretler savurdu ve "kendini bana öldürteceksin, seni keserim ruh hastası" gibi tehdit söylemlerinde bulundu. Yetmezmiş gibi bir de üstüne darp etti. Emre Y.'nin yaptıkları karşısında talihsiz kadın şikayetçi oldu. Emre Y., "hakaret etmiş olabilirim" dedi ancak darp raporuna rağmen şiddet ve tehdit iddiasını reddetti.