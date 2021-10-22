MİT’in nokta operasyonunun detayları ortaya çıktı! Tarihte bir ilk...

PKK/KCK'nın sözde yöneticilerinden Şilan Guyi kod adlı Taybet Bilen'in 1999'da Mahmur'dan PKK/KCK'ya katıldı. 2004-2007 yıllarında Şırnak/Gabar bölgesinde terör örgütü faaliyetlerlerini organize ettiği belirlenen terörist, PKK/KCK'nın Suriye'deki varlığını artırması yönündeki kararı ile 2013'de örgütün güvendiği kadrolardan olduğu gerekçesiyle Suriye'de görevlendirildi.
Suriye'de olduğu dönemde YPG adı ile katılım sağlayan grupları organize eden Taybet Bilen'in Ayn El-Arap'ta YPJ komutanlığı yaptı. Suriye Kamışlı'da görevlendirilen Bilen, 2019'da PKK/KCK Sincar kadın sorumlusu oldu. Bilen 2021 yılından itibaren Gare Saha yönetiminde yer alarak YJA Star Konsey üyesi oldu.
ADIM ADIM İZLENDİ
Terör örgütü PKK/KCK'nın Gara'daki tüm kadın teröristlerinden sorumlu sözde yöneticilerinden Şilan Guyi kod adlı Taybet Bilen bölgedeki yerel ajan ağı aracılığıyla MİT tarafından adım adım takip edildikten sonra Kerkük kırsalında beraberindeki iki terörist ile etkisiz hale getirildi. MİT'in operasyon yaptığı bölgenin Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından 170 kilometre içeride olduğu ve tarihte bu derinlikte yapılan ilk operasyon özelliği taşıdığı öğrenildi.