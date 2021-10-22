MİT’in nokta operasyonunun detayları ortaya çıktı! Tarihte bir ilk...

ADIM ADIM İZLENDİ

Terör örgütü PKK/KCK'nın Gara'daki tüm kadın teröristlerinden sorumlu sözde yöneticilerinden Şilan Guyi kod adlı Taybet Bilen bölgedeki yerel ajan ağı aracılığıyla MİT tarafından adım adım takip edildikten sonra Kerkük kırsalında beraberindeki iki terörist ile etkisiz hale getirildi. MİT'in operasyon yaptığı bölgenin Türkiye Cumhuriyeti sınırlarından 170 kilometre içeride olduğu ve tarihte bu derinlikte yapılan ilk operasyon özelliği taşıdığı öğrenildi.