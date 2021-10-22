TÜGVA’dan FETÖ’cü Cevheri Güven’e tokat gibi yanıt: Kara propaganda çöktü

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanması mensubu firari Cevheri Güven, sosyal medyadan yaptığı yayınlarla propagandasını sürdürüyor. Güven, sosyal medya yayınında Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) ile ilgili bir yayın yaparak TÜGVA'nın 80 milyonun bilgilerine ulaşabildiği bir yazılıma sahip olduğu yönünde skandal ifadeler kullandı. Yazılımı tanıtarak kendi bilgilerine de bile ulaşabildiğini anlatan Güven'e destek ise yine FETÖ'cülerden geldi. FETÖ firarisi Emre Uslu, Güven'in hazırladığı videoyu paylaşırken, Adem Yavuz Arslan da sosyal medyadan kimi paylaşımlarını paylaştı.

TÜGVA'DAN TOKAT GİBİ YANIT

TÜGVA ise FETÖ'cü Cevheri Güven'in "80 milyonun bilgilerine ulaşabildiği bir yazılıma sahip" sözlerine tokat gibi yanıt verdi. Güven'in kara propagandasına TÜGVA şu açıklamayı yaptı:

"VAKFIMIZIN GÖNÜLLÜ SİSTEMİMİN NÜFUSA BAĞLI OLDUĞU YALANDIR"

"Kendisi terör örgütü FETÖ'nün medya yapılanması yöneticilerinden olan ve yurt dışında kaçak yaşayan bir kişi, dün TÜGVA'nın kullandığını iddia ettiği yazılımla önemli kişiler dahil istediği kişinin bilgilerine ulaşabileceği ile ilgili bir video paylaştı. Vakfımızın gönüllü ve üyelik yönetim sisteminde veri iznini aldığımız üyeler ve gönüllülerimiz haricinde hiç kimsenin bilgileri yoktur. Kaldı ki bu bilgiler vakfımızın faaliyetlerinin duyuruları için KVKK kapsamında izinle alınır. Vakfımızın gönüllü sistemimin Nüfusa bağlı olduğu yalandır.

"SÖZDE PROGRAM, MUHTEMELEN FETÖ'NÜN İSTİHBARAT AĞI"

"Videoda gösterilen programın ne görsel yapısı, ne teknik içeriği, ne de içeriği vakfımızın yazılımı ile ilgili değildir. Uzaktan yakından bir benzerliği dahi yoktur. Videodaki sözde program, muhtemelen FETÖ'nün istihbarat ağının kullandığı içerikler ile vakfımıza kumpas olması için hazırlanmıştır. #HakikatKazanacak"