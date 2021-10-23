İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında; M.K. isimli bir şüphelinin Silivri'deki evinde yüklü miktarda uyuşturucu madde yetiştirerek megakentin dört bir yanında satış yaptığı istihbaratını aldı. Konuyla ilgili hemen harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelinin Selimpaşa Merkez Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Evinde bulunan şüpheli suçüstü yakalanarak gözaltına alınırken, adreste gerçekleştirilen arama çalışmalarında ise 5 kilo işlenmiş ve satışa hazır hale getirilmiş esrar, 1 tona yakın hazır esrar elde edilebilecek 650 kök işleme zamanı gelmiş üretime hazır esrar, 1 tüfek, 1 hassas terazi ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan havalandırma ve iklimlendirme sistemi gibi çok sayıda tertibat ele geçirildi.

Ballı zehir tüccarı yakalandı

ARI KOVANLARININ İÇİNDEN SİLAH ÇIKTI



Öte yandan evde ve evin çevresinde arama çalışması gerçekleştiren Jandarma ekipleri, bahçede çok sayıda arı kovanı olduğunu fark etti. Ekiplerin dikkatinden kaçmayan ve tek tek kontrollerden geçirilen kovanların içerisinden 4 adet ruhsatsız tabanca çıktığı belirlendi.

ESRARLI BAL ÜRETİCİSİ



Adreste gerçekleştirilen çalışmalarından gözaltına alınan şüpheli M.K., jandarmadaki ifadesinde uyuşturucu madde imalatı sırasında yakalanmamak için bahçesine arı kovanları yerleştirdiğini ve çevresindeki insanlara bal işiyle uğraştığı görüntüsü vermeye çalıştığını söylediği öğrenildi.

Şüpheli M.K., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız olarak devam ettiği aktarıldı.