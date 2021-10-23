Ballı zehir tüccarı yakalandı

İstanbul Silivri'de evinde yetiştirdiği uyuşturucu maddeleri İstanbul'un dört bir yanında satışa sürdüğü belirlenen zehir tüccarı, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonuyla yakalandı. Şüphelinin evinde yapılan arama çalışmalarında çok sayıda uyuşturucu maddenin yanı sıra birçok arı kovanı da bulundu. Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki ifadesinde içine ruhsatsız tabancalarını gizlediği arı kovanlarını uyuşturucu ticaretini gölgelemek için kullandığını söylediği öğrenildi. Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.