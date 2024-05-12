İncekaya Krateri doğal manzarasıyla mest ediyor | Video 12.05.2024 | 09:51 Bitlis’in Tatvan ilçesinde bulunan İncekaya Krateri, doğal manzarasıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. VİDEO DEVAM EDİYOR

Tatvan ilçesine bağlı İncekaya köyünde yer alan İncekaya Krateri, mağarası ve görüntüsüyle dikkatleri çekiyor. Dünya'nın ikinci büyük krateri olma özelliğine sahip Nemrut Kraterinden sonra ilçedeki ikinci krater olan İncekaya Krateri, ilçenin önemli turizm destinasyonları arasında bulunuyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in 1500'lü yıllarda İncekaya (Por) köyünde yaşayan dedesi Hüseyin Dede'nin (Bapir-i Kal) Türbesi de bu köyde bulunuyor. Gerek türbe ziyareti, gerek mağara ziyareti ve gerekse doğal güzelliği görmek için her gün onlarca kişi köyü ziyaret ediyor.

Van Gölü kıyısında saklı kalmış doğal güzelliği fotoğraflamak isteyen bir grup fotoğraf sanatçısı, yaklaşık bin 800 rakım yükseklikte bulunan kraterin zirvesine çıkarak doğal güzelliği fotoğrafladı. Krater zirvesine ulaşmak için yaklaşık 1 buçuk saat zirve yürüyüşü yapan fotoğraf sanatçıları, gördükleri manzaraya adeta hayran kaldı. Farklı çekim teknikleri ve dron çekimleri ile krateri fotoğraflayan grup, krater ve bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çektiler.

"KRATER OLMA ÖZELLİĞİNE SAHİP"

İncekaya Krateri ile ilgili bilgi veren Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Öğretim Üyesi ve Doğa Fotoğrafçısı Oktay Subaşı, İncekaya Kraterinin ilçede bulunan iki kraterden biri olduğunu ifade etti. Uzun yıllardır bölgeyi fotoğraflayan Şubaşı, bölgenin doğal güzelliklerine dikkat çekerek, "İncekaya Krateri, Nemrut Kraterinden sonraki ikinci kraterimiz. Bölgedeki bu coğrafi oluşumlar, volkanik özelliklerinden kaynaklanıyor. İşte bu volkanik özelliklerinden dolayı zaman içerisinde bu yükseltiler ve bu koylar oluşmuştur. Bölgede ayrıca müthiş bir doğa güzelliği var. Çeşitli bitkiler, kelebek ve kuş türleri açısından da yine görülmesi gereken yerlerden biri. Bu gün bizlerde fotoğrafçı arkadaşlarımızla birlikte Tatvan ilçemizin güzel mekanlarından biri olan İncekaya köyüne geldik. İncekaya köyü, gerçekten gelip görülmesi gereken güzel yerlerden biri. Bizlerde fotoğrafçı arkadaşlarımızla birlikte bu güzelliği fotoğraflamak için zirve tırmanışı yaptık. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir yürüyüşün ardından zirveye ulaştık. Karşımızda masmavi Van Gölü kıyısında bulunan İncekaya köyümüz var. Muhteşem bir manzarası var. Şimdi bu güzel ve özel alanı fotoğraflıyoruz. Burası görülmesi gereken güzel yerlerden biri, herkese gelip görmeyi tavsiye ediyoruz" dedi.

"HAYRAN KALDIK"

Fotoğraf Sanatçısı ve Dron Pilotu Hakan Okay ise, ilk defa zirveden görme imkanı bulduğu İncekaya Kraterine hayran kaldığını söyledi. Uzun soluklu bir zirve yürüyüşü sonrasında zirveye ulaştıklarını anlatan Okay, "Bu gün bir birinden değerli fotoğraf sanatçısı ağabeyimizle İncekaya köyünü görüntülemek için zirveye çıktık. Karşımızda doğal görüntüsüyle bizleri hayran bırakan bir görüntü var. Buradan dron çekimleri başta olmak üzere farklı tekniklerle bol bol çekimler yaptık. Bir birinden değerli kareler yakaladık. İnşallah çekmiş olduğumuz görüntü ve fotoğraflarla bu köyümüzün eşsiz güzelliğini daha da tanınır hale getireceğiz. Burası bölgemizin doğal güzelliklerinden sadece biri. Bölgemizin buna benzer birçok doğal güzelliği mevcut. Bizlerde bu vesile ile herkesi bu doğal güzellikleri gelip görmeye ve gezmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.