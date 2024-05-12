Batman'da “MERCEK-18” Operasyonu: 4 gözaltı | Video
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman’da yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen “Mercek-18” operasyonlarında 121 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini 4 şüphelinin ise yakalandığını açıkladı.
Operasyonlarda; 21 adet ruhsatsız tabanca, 155 adet gövde, 100 adet üst kapak, 116 adet namlu, 167 adet şarjör, 230 adet kabza kapağı, model basımı yapan lazer makinesi, freze makinesi, zımpara makinesi, kaynak makinesi, lehim makinesi, spiral makinesi, silah sürgüsü taşlama makinesi, silah boyama küveti ile silah yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi
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