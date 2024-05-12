Video Yaşam Batman'da “MERCEK-18” Operasyonu: 4 gözaltı | Video
Batman'da “MERCEK-18” Operasyonu: 4 gözaltı | Video

Batman'da “MERCEK-18” Operasyonu: 4 gözaltı | Video

12.05.2024 | 09:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Batman’da yasa dışı silah ticaretine yönelik düzenlenen “Mercek-18” operasyonlarında 121 ruhsatsız tabancanın ele geçirildiğini 4 şüphelinin ise yakalandığını açıkladı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Batman İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu Batman'da yasa dışı silah kaçakçılığı ve silah ticaretine yönelik "Mercek-18" operasyonu düzenlendi. Operasyonlar sonucu yasa dışı silah üretiminin yapıldığı bir silah imalathanesinde 21'inin imalatı tamamlanmış 100'ü ise imal edilmeye hazır hale getirilmiş 121 ruhsatsız tabanca ve çeşitli tabanca parçaları ele geçirildi. 4 şüpheli ise yakalandı.
Operasyonlarda; 21 adet ruhsatsız tabanca, 155 adet gövde, 100 adet üst kapak, 116 adet namlu, 167 adet şarjör, 230 adet kabza kapağı, model basımı yapan lazer makinesi, freze makinesi, zımpara makinesi, kaynak makinesi, lehim makinesi, spiral makinesi, silah sürgüsü taşlama makinesi, silah boyama küveti ile silah yapımında kullanılan muhtelif malzemeler ele geçirildi
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