Ümraniye'de motokuryenin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada | Video
Ümraniye'de bir motokurye seyir halindeyken motosiklet ile tehlikeli hareketler yaptı. Trafiği tehlikeye atan motokuryenin o anları başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.
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