Ümraniye'de motokuryenin trafikte tehlikeli hareketleri kamerada | Video 05.06.2024 | 10:32 Ümraniye'de bir motokurye seyir halindeyken motosiklet ile tehlikeli hareketler yaptı. Trafiği tehlikeye atan motokuryenin o anları başka bir sürücünün kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Ümraniye Yukarı Dudullu Mahallesi, Alemdağ Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir motokurye, gece sipariş götürdüğü sırada motosiklet üzerindeyken tehlikeli hareketler yapmaya başladı. Arkasından gelen araçlar tarafından selektörlerle uyarılsa da trafiği ve diğer sürücüleri aldırış etmeden motosiklet üzerinde tehlikeli hareketler yapmaya devam etti. O anlar ise arkasındaki başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.