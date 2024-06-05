Böylesini görmediniz! 53 milyondan fazla izlendi: "Görenleri dehşete düşüren o balık..." | Video

Balıkların ilginç görüntüleri ve farklı duruşları doğanın en gizemli taraflarından biri. Her biri insanları şaşkınlığa uğratsa da, sosyal medyada ortaya çıkan yeni bir görüntü ile milyonlarca insanı şoke eden bir balık keşfedildi. İşte görenleri dehşete düşüren o balık…