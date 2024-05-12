Anadolu Otoyolu’nda feci kaza: Demir borular tırın ön camından çıktı | Video
Anadolu Otoyolu Sakarya geçişinde patlayan lastiği tamir etmek için emniyet şeridine çekilen tıra, aynı istikamette seyir halinde olan tır çarptı. Meydana gelen kazada 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.
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