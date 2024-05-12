Video Yaşam Çaldıkları ticari taksiye müşteri alan hırsızlar kamerada | Video
Çaldıkları ticari taksiye müşteri alan hırsızlar kamerada | Video

Çaldıkları ticari taksiye müşteri alan hırsızlar kamerada | Video

12.05.2024 | 11:00

Mersin'de ticari taksi çalan 2 şüpheli polisin çalışması sonucu yakalanırken, zanlıların çaldıkları araca bir de müşteri aldıkları ortaya çıktı.

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İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Akdeniz ilçesinde ticari bir taksinin çalındığının bildirilmesi üzerine harekete geçen Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, M.O ve R.Ş adlı 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

TAKSİYE MÜŞTERİ ALMIŞLAR
Öte yandan, incelenen kamera görüntüleri arasında, zanlıların, aracı çaldıktan sonra yolda taksiye bir müşteri aldıkları anlara ilişkin görüntüler de yer aldı.

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