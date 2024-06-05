Video Yaşam Diyarbakır'da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı | Video
Diyarbakır'da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı | Video

Diyarbakır'da mevsimlik işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı | Video

05.06.2024 | 14:13

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde işçi minibüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgilere göre, Diyarbakır-Bismil-Batman Kara yolunda ilçenin Şükürlü Mahallesi mevkiinde Sivas'a mevsimlik işçileri taşıyan minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada, 7 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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