Video Yaşam 16 Milyon TL’ye satışa sunulan kilise, açık artırmayla alıcısını bulacak | Video
16 Milyon TL’ye satışa sunulan kilise, açık artırmayla alıcısını bulacak | Video

16 Milyon TL’ye satışa sunulan kilise, açık artırmayla alıcısını bulacak | Video

12.05.2024 | 12:21

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunan ve 19’uncu yüzyılda yapıldığı düşünülen tarihi kilise, açık artırma usulü ile satılacak.

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Sivas'ın Hafik ilçesine bağlı Göydün köyünde bulunan ve daha önce satışa sunulan tarihi kilise, açık artırma usulü ile alıcısını bulacak. 19'uncu yüzyılda inşa edildiği düşünülen Surp Garabet Kilisesi, bir dönem köy sakinleri tarafından çeşitli şekillerde kullanıldı. Bir diğer adı Tuzhisar Kilisesi olan, tarihi yapının sahibi Hatice Akay tarafından 16 milyon TL bedelle satışa çıkarıldı. Yurtdışından kişilerin ve ünlü sanatçıların talip olduğu kilise, açık artırma ile satılacak. 5 milyon TL ile başlayacak olan açık artırma, 100 bin TL artırılacak.

ÜNLÜ SANATÇILAR TALİP OLDU
Kilise ile ilgili bilgiler veren emlak danışmanı Abdulvahap Yıldız,"Kiliseyi satışa sunduktan sonra aşırı bir talep oldu ama tarihi bir yapıya sahip olduğu için içerisinde bir restorasyon olacağı için açık artırma üzerinden satışa sunmayı planlıyoruz. Yurtdışından ve ünlü sanatçıların menajerleri aracılığıyla çok görüşme yaptık. Hala görüşme aşamasında olduklarımız var" dedi.

Kilisenin restore edilmesi gerektiğini söyleyen Yıldız, "Bu kilise, yıllarca ibadethane görevi gördüğü için bu yapıyı değerli birisine vermek istiyoruz. Buranın değerini bilecek, katkı sağlayabilecek ve gerçekten restore edebilecek birine vermek için çabalıyoruz. Açık artırma noter huzurunda ve gizlilik esasıyla yapılacak. 5 milyon TL'den başlayacak ve peylerimiz 100 bin TL olacak. Burası ibadethane olarak da kullanılabilir ama biz gerçekten bu kültüre sahip çıkacak birisinin eline geçmesini istiyoruz" ifadelerine yer verdi.

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