Başkan Erdoğan’dan Eskişehir Millet Bahçesi açılış töreninde önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir'de millet bahçesi açılışında vatandaşlara hitap ediyor.

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Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Sermayenin milliyeti, inancı olmaz. Büyümemize katkı sağlayacak herkese kapılarımız da, yüreğimiz de sonuna kadar açıktır. Bu anlayış ile salgın döneminde yeniden yapılanan lojistik sisteminde kendimizi en üste çıkarmak istiyoruz.

Cari açığın azalması ve ülkenin kazancının artması milletimizin zenginleşmesi demektir. Bu milletimizin kurtuluş reçetesidir. Kurulan her fabrika ile, ortaya çıkan istihdam ile ülkemiz hedeflerine adım adım yaklaşmaktadır.

3 milyar doları geçen 106 kalem eserin toplu açılışını yapıyoruz.

Sağlıkta 112 acil merkezini hizmete açıyoruz. TOKİ tarafından yapılan kapalı otopark ve Eskişehir Millet Bahçesi'nin resmi açılışlarını da bugün gerçekleştiriyoruz.

1250 ve 1500 yataklı iki ayrı yurdun açılışını da bugün yapıyoruz. Bu eserlerin şehrimiz ve size hayırlı olmasını diliyorum. Bu yatırımları şehrimize kazandıran bakanlıklarımızı, firmalarımızı tebrik ediyorum. Eskişehir'imizi yatırımlarla, hizmetlerle donatmaya devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim ülkeye hizmet etmek nasip işidir. Rabbim bize 19 yıldır ülkeye hizmet etmeyi nasip etti.

Türkiye'yi tarihimizin en büyük demokratik reformları vekalkınma reformları ile sözü en çok dinlenen ülkeler arasına dahil ettik. Bunun için çok büyük bedeller ödedik. Yeri geldi vesayetin dayatmaları ile karşı karşı kaldık, yeri geldi teröristlerin saldırıları ile karşılaştık, yeri geldi darbecilerin silahları ile burun buruna geldik. Yeri geldi içerde ve dışarıdaki iftira, yalan ve çarpıtma rüzgarına karşılaştık. Hepsinin de üstesinden geldik.

Ülkemizi kendi çizdikleri siyasi ve ekonomik çizgisinin dışına çıkartmak istemeyenlere rağmen 2023 hedeflerimizin eşiğindeyiz.

Sıkıntılarımız elbette var, iç siyasette sorunlar var, ekonomide yaşadığımız sıkıntılar var. Biz attığımız her adımda 19 yıldır sıkıntılarla karşılaştık. Biz bunları aşarak ülkemizi büyüttük. Ülkemizi zenginleştirdik, zorluklar karşısında pes eden bir yapıda olsaydık bu işlere hiç giremezdik.

Bizi demir parmaklıklar arkasına koyanlar mücadeleden kaçacağımızı sandılar. 2002'de göreve geldiğimizde bize her türlü engeli çıkaranlar da aynı hevese kapılmışlardı. Ekonomide sıkıştırılmaya çalışıldığımız tablo asla Türkiye'nin gerçek yerini göstermiyor. Türkiye'yi diplomasi ve ekonomide zora sokarak iktidarı değiştirmeyi planladıklarını söyleyenlerin amaçları herhalde ülkemizin menfaatlerini korumak değildir. Bunların vaatleri ile efelenenlerin de ülkeye hizmet etme derdinde olmadıkları ortadadır. Bunların bu defa da heveslerini kursaklarında bırakacağız.