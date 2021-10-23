PKK’nın iletişim ağları kesildi: Teröristler korku ve panik içinde...

Güvenlik güçlerinin PKK'ya yönelik operasyonlarında çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken örgüte ait mağalar, sığınaklar ve barınaklar da tespit edildi. Örgütün kullandığı mağara ve sığınaklardaki arama ve taramalarda da çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında örgütün iletişimde kullandığı telsizler ve cihazlar da yer aldı.