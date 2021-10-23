Son dakika: 23 Ekim koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 21 Ekim'de açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 28 bin 465 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 198 olarak kayıtlara geçti. Tedavisi tamamlanan 29 bin 160 hasta taburcu olurken bugün 362 bin 213 test yapıldı.

BAKAN KOCA 5 MADDEYLE DURUM DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

Bakan Koca da sosyal medya hesabından vaka tablosuyla ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Koca, "Durum Değerlendirmesi" notuyla yaptığı paylaşımında 5 maddeyi şu şekilde sıraladı:

Vakaların yaş ortalaması düştü. Artık yarıya yakını 30 yaş altında. Aşılama sonucunda hastane kapasitemiz zorlanmıyor. Yoğun bakım üniteleri ile servislerde yatan Covid-19 hastalarının çoğunluğunu halen yaşlılar ve kronik hastalığı olanlar oluşturuyor.

Gençler çok daha az oranda hasta olsalar da büyüklerine karşı sorumlulukları var. Yeni dönemde virüsün daha ziyade gençler üzerinden yayıldığı biliniyor. Bu nedenle, hem sağlıklı bir eğitim ortamı oluşturmak hem de aile çevrelerini korumak için aşılarını yaptırmalıdırlar.