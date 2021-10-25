Büyükelçileri savunan CHP'li Ünal Çeviköz, geri adım attı! "Diplomatik başarı" itirafı

Türkiye'nin dış politikada attığı her adımı eleştiren ve elde edilen başarılara rağmen anlamsız eleştirilerini sürdüren CHP Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz bu kez de Türk yargısını hedef alan büyükelçilerin Osman Kavala çağrısı için, "Dostça hatırlatma yaptılar. İçişlerine karışma yok" ifadelerini kullandı.

Ünal Çeviköz, konuyla ilgili paylaşımında, "Ülkemizde görev yapan 10 Büyükelçinin istenmeyen adam ilan edilmesi Türkiye'nin uluslararası alandaki yalnızlığını telafisi olmayan bir boyuta taşıyacaktır. Dışişleri Bakanının bu hatadan dönülmesi için gereğini yapacağını umuyorum. Aksi takdirde görevden affını istemesi gerekir." ifadelerini kullandı.