Şehit babasından Kılıçdaroğlu’na üç zor soru

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu twitter üzerinden yayınladığı videoda 18 Ekim tarihini işaret ederek memur ve bürokratları tehdit etmesine tepkiler sürüyor. 15 Temmuz hani darbe kalkışması gecesi Ankara özel harekat Daire Başkanlığı'nda şehit düşen Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Babası Yahya Kemal Yiğit, Kılıçdaroğlu'nun skandal ifadelerine ateş püskürdü. Şehit babası ardı ardına sıraladığı 3 soru ile Kılıçdaroğlu'ndan hesap sordu.

"TANKLARIN ARASINDAN NASIL SIVIŞTIN?"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin bürokrat ve memurlarından hesap sormadan önce kendisinin hesap vermesi gerektiğini belirten Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit; "Kemal Kılıçdaroğlu 18 Ekim milat diyerek bürokratları tehdit ediyor. Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz gecesi Atatürk Havalimanında tankların arasından nasıl sıvışıp gittin sen önce onunu hesabını ver. Darbe olursa önce tankların önüne ben geçerim diyordun, Bakırköy Belediye Başkanının evine nasıl sığındın onun hesabını ver" dedi.

"PKK'NIN UZANTISIYLA NASIL İTTİFAK YAPTIN?"

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu ülkenin namuslu şerefli bürokrat ve memurlarından hesap sorabilmesi için önce kendisinin hesap vermesi gerektiğini belirten şehit babası Yahya Kemal Yiğit; "Ey Kılıçdaroğlu, PKK'nın siyasi uzantısı olan HDP ile nasıl seçim ittifakı kurduğunun hesabını ver. O PKK'lıların geberiklerinin cenazelerine genel başkan yardımcılarını nasıl gönderdin bunun da hesabını ver" diye konuştu.

FETÖ'CÜLERİN HAKLARINI NASIL İADE EDECEKSİN"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle KHK ile görevden uzaklaştırılanlarla ilgili sözlerini de hatırlatan Şehit Babası Yahya Kemal Yiğit; "15 Temmuz hain kalkışmanın müsebbibi olan KHK'lı FETÖ'cülerin haklarını geri iade edeceğim diyorsun. Eğer sende zerre kadar yürek varsa onu gel 251 şehidin babalarının gözünün içine bakarak konuş. Bu ne aymazlık Allah aşkına. 15 Temmuz işgal girişimi olacak sende buna tiyatro diyeceksin.







Kılıçdaroğlu esas CHP Genel Merkezi bir tiyatro. Birde kalkıp Türkiye Cumhuriyeti devletinin bürokratlarını tehdit edeceksin. Yahu sende hiç Allah korkusu, zerre kadar vatan sevgisi yada bayrak aşkı yok mu? Zaten olsa bunları böyle söyleyemezsin. Vallahi ben ana muhalefet partisi lideri demekten utanıyorum. Biraz kendine gel. Bu vatan için değil 251, 2 buçuk milyon şehidi veririz ama bu vatanını bir çakıl taşını dahi vermeyiz. Sana da yedirtmeyiz" dedi.