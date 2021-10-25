Video Türkiye Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babasından Kemal Kılıçdaroğlu'na üç zor soru
Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babasından Kemal Kılıçdaroğlu'na üç zor soru

Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in babasından Kemal Kılıçdaroğlu'na üç zor soru

25.10.2021 | 12:24

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Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in babasından Kemal Kılıçdaroğlu’na üç zor soru 04:10
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15 Temmuz Şehidi Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Babası Yahya Kemal Yiğit, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile devlet memurlarını hesap sormakla tehdit eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na 3 soruyla hesap sordu. Kılıçdaroğlu'nun memurlardan hesap sormadan önce 15 Temmuz gecesi tankların arasından nasıl sıvıştığı, PKK'nın siyasi uzantısı ile nasıl ittifak yaptığı ve iktidara gelirse FETÖ'cülerin haklarını iade edeceği yönündeki açıklamasının hesabını vermesini isteyen şehit babası; "Sen önce bu üç sorunun hesabını ver, sonra memurlardan hesap sor" dedi.

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