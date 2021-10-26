Orman yakan teröriste yargıdan tokat! Müebbet hapis cezasını üst mahkeme onayladı

İstanbul'da bulunan Tepeüstü Yeşilvadi ormanında terör örgütü PKK'nın talimatı ile 3 farklı noktadan yangın çıkaran terörist yakayı ele verdi. Geçtiğimiz yıl Ümraniye'de, ormanlık alanda yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilmişti. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken görgü tanıkları ormanı 3 farklı noktadan bir kişinin ateşe verdiği ardından da kaçtığını ifade etmişti. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul polisi incelemeye aldığı güvenlik kamerası görüntülerinden İnanç T.'nin ormanlık alana girerek ateş yaktığını tespit etti. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette ifade veren İnanç T., söz konusu ormanı sosyal medya üzerinden örgüt üyeleri tarafından aldığı talimatla kendisinin yaktığını itiraf etti.

MÜEBBET HAPSE MAHKÛM EDİLDİ

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmada, terör örgütüne ait olduğu belirlenen sosyal medya hesaplarında çıkan yangını "Öfkeli Kürdistan Gençliği" rumuzlu kullanıcı hesabı tarafından "An itibariyle birimlerimiz Ümraniye'de bir ormana sabotajdan eylem gerçekleştirmiştir." şeklinde paylaşımda bulunarak olayı üstlendikleri belirlendi. Savcılık soruşturma sonunda ormanda 3 farklı noktada benzin dökerek yangın çıkardığını itiraf eden İnanç T., hakkında 'Devletin Birligini ve Ülke Bütünlüğü Bozma' ve 'Örgüt Faaliyeti Çerçevesinde Orman Yakmak' suçları kapsamında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Mahkeme yapılan yargılama sonunda, terörist İnanç T.'yi müebbet hapis cezasına çarptırdı.

ÜST MAHKEME MÜEBBET HAPSİ ONAYLADI

Yerel mahkemenin kararını bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesine taşıyan sanık, söz konusu orman yangınını kendisinin başlatmadığını iddia ederek reddetti. İtiraz üzerine üst mahkeme tarafından yapılan inceleme sonucunda İnanç T., hakkında yerel mahkemece verilen müebbet hapis cezasının yerinde olduğuna karar verilerek cezasını onadı.

EYLEM HARİTASI DAVA DOSYASINDA

Dava dosyasında, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, İnanç T.'nin hts baz bilgilerinden yola çıkarak olay günü adım adım ne yaptığına ilişkin hazırladığı bir harita da yer aldı. Haritada, İnanç T.'nin güzergahı ve ormanı yaktıktan sonraki dönüş güzergahı çıkarıldı.