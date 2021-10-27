Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Meclis Grup Toplantısında önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuşmasını gerçekleştiriyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Bugün plan bütçe komisyonunda başlayacak ve 6 Aralık'tan itibaren Genel Kurul'da devam edecek bütçe rakamları enine boyuna değerlendirilecektir.

- Toplam 224 kamu idaresini kapsayan ödeneklerin dağılımı, ülkemizin kalkınma hedeflerini ve milletimizin gerçeklerini gözeten adil bir anlayış ile yapılmıştır.

- En büyük ödeneği yine her yıl olduğu gibi eğitim almıştır. Sağlık alanında da iddi kaynak ayırdık.

-Sanayicimizden esnaf ve zanaatkarımıza kadar her kesim bütçenin kayda değer kalemleri arasında yer alıyor. Savunma sanayimizi güçlendirecek bütçeyi de ihmal etmedik. Milli teknoloji hamlesi bizi savunma sanayii başta olmak üzere orta teknoloji gerektiren alanlarda bizi önemli bir yere taşıdı.

- İhracatımız rekor üstüne rekor kırıyor. İstihdamda salgın öncesinden de iyi bir duruma geldik. İnşa ettiğimiz eğitim kurumlarının, hastanelerin, yolların, barajların, sulama kanallarının önemi bu süreçte çok daha iyi anlaşılmıştır. Türkiye'nin ihracat üretim üssü haline gelmesinin altında bunlar yatıyor.

- Ülkemize yeşil iklim fonundan 3 milyar 157 milyon dolar kaynak sağlanması ile ilgili mutabakat zaptını imzaladığımızın müjdesini buradan vermek istiyorum.

"KURAKLIK TEHDİDİ İLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

- Nasıl salgının üzerinden güçlü sağlık altyapımız ile geliyorsak, iklim değişikliğinin üzerinden de yeşil kalkınma devrimi ile geleceğiz. Ülkemizi her karış toprağı ile geliştirecek projeleri hayata geçirmeye, inşa etmeye devam edeceğiz.

- Kuraklık tehdidi ile karşı karşıyayız. Ekim ayı sonuna gelmemize rağmen hala tarım için ihtiyaç olan yeterli yağmur yapmadı. Geçtiğimiz yıl kuraklık rekoltenin düşmesine yol açtı. Dünyadaki ekonomik çalkantılar ülkeleri gıda konusunda endişeye sevk etmektedir. Küresel düzeyde fiyatların yükselişini yaratmaktadır. Türkiye olarak tedbirlerimizi alıyoruz.

"GÜBRE DESTEĞİNDE YÜZDE 100 ARTIŞ YAPTIK"

- Çiftçimizi en güçlü şekilde destekliyoruz. Tarımsal desteklerimiz 396 milyar lirayı buldu. Bu yıl gübre desteğinde yüzde 100 artış yaparken, mazot maliyetinin yüzde 50'sini karşılamayı sürdürdük. Çiftçilerimizi kuraklık karşısında korumaya yönelik sigortalardaki devlet desteğini yükselttik.

- Üreticilerimizden ricam tek karış boş arazi bırakmadan tarla ve seralarını ekmeleri, ahırlarını dolu tutmalarıdır. Bizim için tarım sektörü savunma sanayii kadar önemlidir.

AK PARTİ'NİN İKTİDARINI DA HALA KABULLENEMEYENLER VAR

Bu gazi mekanın çatısı altında hayata geçirilen her bir faaliyet demokrasimizin güçlenmesine vesile oluyor. Yasama zorunluluklarınız yanında milletvekillerinin üzerlerindeki ağır yükün farkındayız. Her bir parlamenter için milleti temsil etme şerefinden daha değerli bir paye olamaz. Her bir milletvekili kendi karnesini kendi eliyle doldurmaktadır. Doğrudan halk tarafından belirlenmeye başlanan cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ipi göğüsleyen hep biz olduk. Bu başarı zinciri kendi kendine ortaya çıkmamıştır. AK Parti'nin iktidarını da hala kabullenemeyenler var. Bizim tüm başarılarımızın tek formülü milletimize güvenmektir. Karşımıza çıkan her engeli, arkamızdan yazılan her senaryoyu aşarak yolumuza devam ettik. Sürekli rejim tartışmaları yürütüldü. Aradan 20 yıl geçti, hala aynı tartışmanın ekmeğini yemeye çalışanlar olduğunu görüyoruz. Her alanda ülkenin çehresini biz değiştirdik. Kendisi siyasi ve şahsi ikbalini çalışmak yerine ülkenin felaketine bağlayanların çırpınışları hiç durmamıştır. Türkiye'ye husumet besleyenler terör örgütleri ile birlikte çalışmaktan çekinmeyecek kadar gözü dönen bir ekiple karşı karşıyayız. Sürekli olarak 'ülke çöktü' edebiyatı yapmaktadır. Kalbinin pusulası kendi ülkesini değil de başka yerleri gösterenler ile bu ülkenin asil evlatları arasındaki mücadele hiç bitmedi, bitmeyecek. Düşmanı fiziki olarak bu topraklardan attık, geride bıraktığı zihniyet kirinden hala kurtulamadık. Bitirilemez sanılan sıkıntıları bitirdiğimiz gibi bu kirli, karanlık zihniyetin köklerini Allah'ın izniyle kurutacağız. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını adım adım gerçekleştiriyoruz.

"KENDİLERİNE 'MUSTAFA KEMAL'İN İTLERİ' DİYENLERİN DÜMEN SUYUNA GİRMELERİ BİZİM BİLE AĞRIMIZA GİTTİ"

Dün Meclis'te bir tezkere oylandı. Esasen bu tezkere ülkemize yönelik terör tehditlerine karşı uzun yıllardır devam eden rutin bir uygulamadır. Son 71 yılda 76 ayrı tezkere görüşülüp kabul edilmiştir. Tehdit PKK/YPG yanında DEAŞ gibi terör tehditlerinden de kaynaklanmaktadır. HDP yöneticileri, CHP'ye çağrı yaptı. Siyasi ittifakın devamı CHP'nin tezkereye destek olmaması şartına bağlanıyordu, CHP açıkça tehdit ediliyordu. Onurlu bir liderin çıkıp 'Siz kim oluyorsunuz da bizi tehdit ediyorsunuz' deyip HDP'lilere ağızlarının payını vermesi beklenir. Ama karşımızda böyle bir CHP mevcut değildir. CHP oylamaya saatler kala tezkereye hayır diyeceklerini ilan etti. Biz kimin kılıcını çaldığınızı biliyoruz da siz kendinizi bu kadar belli etmeyin. Burada asıl önemli olan, ülkemizin en büyük 2. partisi durumundaki CHP'nin terör örgütünün oyuncağı HDP'ye teslim olması, biat etmesi, boyun eğmesidir. Yazık. Ne kadar hazin bir tablo. Biz bu güne kadar nasıl CHP'ye ve iplerini ellerine verdiği efendilerine rağmen ülkemizin güvenliğini sağlayacak adımları atmışsak bundan sonra da atmayı sürdüreceğiz. Kendilerine Mustafa Kemal'in askerleriyiz diyenlerin, 'Mustafa Kemal'in itleri' diyenlerin dümen suyuna girdiklerini görmek bizim bile ağrımıza gidiyor. Allah CHP'ye gönül veren vatandaşlarımızın sabrını artırsın.

"CHP-HDP ORTAKLIĞI BU TEZKERE İLE RESMİYET KAZANMIŞTIR"

CHP Genel Başkanı'nın askerliği çocuk oyuncağı sanan cehaletini de milletin takdirine bırakıyorum. Türk Silahlı Kuvvetlerinin başkomutanı olduğumuz doğrudur. Asıl sorulması gereken, Kılıçdaroğlu'nun nasıl olup da HDP'nin emir eri konumuna geldiğidir. CHP - HDP ortaklığı bu tezkere oylaması ile resmiyet kazanmıştır. İYİ Parti'nin bu tezkereyi desteklemesini memnuniyetle karşıladık.

KILIÇDAROĞLU'NA '10 BÜYÜKELÇİ' TEPKİSİ

Büyükelçilere karşı sergilediğimiz onurlu duruş da Kılıçdaroğlu'nu rahatsız etmiş. Büyükelçilerin ağır gördüğümüz açıklamasının ardından kimin nerede durduğunu hep birlikte takip ettik. Ülkemize, yargımıza bühtan edilen ilk açıklamayı sevinçle karşılayıp özür açıklaması karşısında hayal kırıklığına kapılanların bu topraklarla gönül bağı, kök bağı yoktur. Kılıçdaroğlu'nun bürokratlara yönelik sözlü saldırılarını son dönemde epey arttırdığını görüyoruz. 2023 yılı inanıyorum ki Bay Kemal'in yeni bir ders aldığı yıl olacak.