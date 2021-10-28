Şehit Piyade Teğmen Mehmet Kıvık'ın (27) İzmir'deki annesi Ayşe Kıvık (51): CHP, Atatürk'ün çizgisinden çıktı. Sadece Atatürk'ün ve CHP'nin ismini kullanıyorlar. Hangi şehit evine gittiler? Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar evimize bir gün bile gelmedi. Anneler Günü'nde çiçek gönderiyor. Ben çiçek istemiyorum. Şehidin hatırına gelecek. Ziyaret edecek. Ben şehit ailesi olarak CHP'den ilgi görmedim. Evimizin önündeki Özdere Orta Mahalle'de bir parka isim verilecekti. Parkın bulunduğu arazinin eski sahipleri parka babalarının ismini vermek istediler. Biz de daha sonra vazgeçtik. Ancak Menderes Belediyesi başka bir parka şehidimizin ismini vermedi.