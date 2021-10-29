İşte FETÖ’nün şike itirafı! Mahrem imam şok detaylar anlattı...

"FETULLAH GÜLEN ONAYIYLA YAPILDI"

İstedikleri zaman operasyon yapabileceklerini göstermek için yaptıklarını anlatan Kaya, "Bence en önemlisi artık yolların ayrılmaya başladığı ki artık farkına varılmaya başladıktan sonra şike operasyonuyla mevcut hükümete veya devletin belli yapılarına, 'biz bakın güçlüyüz, her yerdeyiz, gerek emniyette, gerek istihbaratta, gerek hukukta, gerek TSK'dayız dolayısıyla istediğimiz zaman istediğimiz şahsa operasyon yapabiliriz' mesajı verildi. Operasyonların tamamı Fetullah Gülen'in onayıyla yapıldı. Örgüt üyeleri reddetse de bütün bunların cemaatin bir planı çerçevesinde ve kronolojik bir sıraya konulduğunda cemaatin kendisi için hayati olarak gördüğü meseleler için yaptığını görebiliriz. Fetullah Gülen herhangi bir şahıs veya kurumla ilgili operasyon yapılacağı zaman ya da kendisine bir şey arz edildiği zaman 'eğer bizden bilinmeyecekse yapın. Eğer bizden bilinecekse biraz daha bekleyelim' derdi" şeklinde konuştu.