Kanser hastası anne PKK’dan kurtardığı oğlunu askere gönderiyor

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde oturma eylemi başlatan annelerden biri olan Ayşegül Biçer, 2018 yılında kandırılarak dağa götürülen 17 yaşındaki oğlu Mustafa Biçer için evlat mücadelesi başlattı. Terör örgütünün tüm tehditlerine rağmen hatta evi dahi yakılmak istenen anne Ayşegül Biçer, eşi Rauf Biçer ile birlikte aylar süren mücadelelerini sürdürdü. 2'si kız 3 çocuk annesi Biçer, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen eylemini devam ettirerek oğlu Mustafa'yı PKK'nın elinden kurtarmayı başardı.
OĞLUNA KAVUŞMUŞTU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geçen Temmuz ayında oğlunun PKK'dan kaçtığı ve teslim olduğu müjdesini alan Ayşegül Biçer, oğlunu askere göndermenin heyecanını yaşıyor. Kanser hastası olmasına rağmen eylemini kararlılıkla sürdüren ve oğlu Mustafa'ya 3 yıl sonra kavuşan anne Biçer, oğlunu askere gönderecek olmanın gururunu yaşıyor.
Duygularını SABAH'a anlatan anne Ayşegül Biçer: "Ben burada eyleme başladığım ilk günden bu yana oğlumu PKK'dan alıp vatan evladı yapacağıma söz vermiştim. Allah bana bugünleri nasip etti. Oğlum Mustafa'yı terörün elinden kurtarıp asker yapmanın gururunu yaşıyorum. Bir anne için mutluluğu tarif edilmeyen duygular içerisindeyim. Bunun bir gün gerçekleşeceğine her zaman inanmıştım. Mücadele ettim, yılamadan oğlumu kurtardım, şimdi kına gecesi yaparak Mustafa'yı Peygamber ocağı olan askere gönderecek olmanın heyecanını yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
"VATAN İÇİN GÖREVE HAZIRIM"
PKK tarafından kandırılıp dağa götürüldüğü zaman daha 17 yaşına yeni girdiğini anımsatan Mustafa Biçer ise, "Örgüte götürüldükten sonra gördüklerim üzerine hep kaçmayı planladım, ben asker olup vatanıma hizmet etmek isterdim. Annem de benim hep asker olmamı isterdi. Şimdi askere gidecek olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyorum. Vatanım için göreve hazırım. Bundan sonra vatanıma hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.
Eşiyle birlikte mücadele vererek tek oğlunu PKK'dan kurtaran baba Rauf Biçer de, "Mustafa'yı sağ salim PKK'dan kurtarmak için eşimle çok büyük mücadele verdik. Sonunda mücadelemizle örgütten kaçan oğluma kavuştuğum gün yaşadığım mutluluğu şimdi yine yaşıyorum. Devletimizin de desteği ile PKK'nın elinden aldığımız oğlumu bir baba olarak askere göndermenin mutluluğu yaşıyorum. Askerden geldikten sonrada düğününü yapacağız" dedi.