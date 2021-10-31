Kanser hastası anne PKK’dan kurtardığı oğlunu askere gönderiyor

"VATAN İÇİN GÖREVE HAZIRIM"

PKK tarafından kandırılıp dağa götürüldüğü zaman daha 17 yaşına yeni girdiğini anımsatan Mustafa Biçer ise, "Örgüte götürüldükten sonra gördüklerim üzerine hep kaçmayı planladım, ben asker olup vatanıma hizmet etmek isterdim. Annem de benim hep asker olmamı isterdi. Şimdi askere gidecek olmanın heyecanı ve gururunu yaşıyorum. Vatanım için göreve hazırım. Bundan sonra vatanıma hizmet etmek istiyorum" diye konuştu.