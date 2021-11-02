Son dakika haberleri: Çiftlik Bank davasında yeni gelişme! 2 numaralı sanık Fatih Aydın Türkiye’ye getirildi

Son dakika haberleri: Binlerce kişiyi dolandıran "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın da ağabeyi olan Fatih Aydın için İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yaptığı iade başvurusunun kabul edilmesinin ardından Türk adli makamları tarafından Uruguay'da teslim alındı.