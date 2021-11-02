"Kara Kutu" emniyete getirildi | Video

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SON DAKİKA: Mehmet Aydın’ın ağabeyi Türkiye’ye getirildi | Video 02.11.2021 | 19:40
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Çiftlik Bank vurgununa imza atan "Tosuncuk" lakaplı tutuklu Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve yakalandığı Ukrayna'dan ülkemize iade edilen Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi. Fatih Aydın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çiftlik Bank vurgununun kara kutusu olduğu iddia edilen ve dört gün gözaltı süresi bulunan Fatih Aydın, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verecek.