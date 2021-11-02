Video Haber "Kara Kutu" emniyete getirildi | Video

"Kara Kutu" emniyete getirildi | Video

02.11.2021 | 23:19

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Çiftlik Bank vurgununa imza atan "Tosuncuk" lakaplı tutuklu Mehmet Aydın'ın ağabeyi olan ve yakalandığı Ukrayna'dan ülkemize iade edilen Fatih Aydın, İstanbul'a getirildi. Fatih Aydın, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Çiftlik Bank vurgununun kara kutusu olduğu iddia edilen ve dört gün gözaltı süresi bulunan Fatih Aydın, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verecek.

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